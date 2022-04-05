ملك السعودية يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة لمناسبة شهر رمضان من خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقدم الملك سلمان التهاني لرئيس المجلس الرئاسي، متمنيا الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها، سائلا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لصيام وقيام هذا الشهر العظيم، وأن يجعله شهر خير وبركة على سائر شعوب الأمة الإسلامية.

– ملك الأردن يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان

– لمناسبة رمضان.. المنفي يتلقى برقيات تهنئة من تبون وعباس وأمير الكويت

وأمس الإثنين تلقى المنفي برقية تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. والأحد، تلقى المنفي برقيات تهنئة من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيسي الجزائر عبدالمجيد تبون، وفلسطين محمود عباس.