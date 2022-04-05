دعوات للإفصاح عن بيانات زراعة المحاصيل في ليبيا

ناشد مراقب الاقتصاد والتجارة ببلدية حي الأندلس عبد الباسط المزوغي كلا من وزارة الزراعة ونقابة الفلاحين بشأن تقديم المعلومات المتعلقة بالإنتاج الزراعي للسلع الموردة للسوق المحلي.

وأضاف المزوغي في تصريح لـ “218” أن وجود تقارير شهرية لحركة زراعة المواد الأساسية التي شهدت ارتفاعًا في الفترة الأخيرة يساهم في مراقبة ومتابعة المحاصيل الزراعية من ناحية الوفرة والندرة.

جاء ذلك على هامش زيارة تفتيشية نفذها جهاز الحرس البلدي حي الأندلس ومراقبة الاقتصاد داخل سوق ” الحي الإسلامي ” لمتابعة أسعار الخضروات بعد موجة الارتفاع في الأسعار بالتزامن مع أول أسبوع من شهر رمضان، إذ وصل سعر الفلفل الأخضر لقرابة 18 دينارًا للكيلو الواحد، فيما سجل سعر البطاطا 5 دنانير للكيلو، وقفز سعر الطماطم إلى 3,5 دنانير للكيلو الواحد، إلى جانب ارتفاع في أسعار الخضروات الورقية.

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