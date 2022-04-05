غزل سياسي بين الدبيبة والغرياني.. وصحيفة تصفه بـرصاصة الرحمة على علاقة الدبيبة بالبعثة الأممية

سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على ثناء رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على مفتي حكومته الذي اتهم البعثة الأممية بمحاولة تنصيب حاكم عسكري في ليبيا، إذ قال الدبيبة عن الغرياني إنه دائما ما يصدح بالحق، وأنه يقتدي به ويفتخر به.

واعتبرت الصحيفة أن الدبيبة أطلق رصاصة الرحمة على علاقته بالبعثة الأممية بهذا التصريح.

وكان الغرياني قد قال إن مجلس النواب يريد أن يدخل ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، داعيا من وصفها بالقوات الفاعلة والحيوية في الساحات لرفض تمكين حكومة باشاغا من السلطة.

وطالب الغرياني مؤسسة النفط، ومصرف ليبيا المركزي بـالتعاون مع حكومة الدبيبة، والتخلص مما وصفه بـ”الهيمنة الأجنبية والمحلية”.

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