إنشاء منظومة إلكترونية مصرية للشركات العاملة أو الراغبة في العمل داخل ليبيا

أصدر وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، تعليماته لمركز المعلومات بالوزارة لسرعة البدء في إنشاء منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة في العمل داخل ليبيا.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير مع ممثلي تحالف شركات “أوراسكوم للإنشاءات” و”حسن علام للإنشاءات” و”رواد الهندسة الحديثة”، في إطار سعى الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وحسب البيان، فيمكن من خلال المنظومة تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل في المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

وأكد سعفان حرص الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة على تذليل الصعوبات والمشكلات أمام العمالة المصرية قبل السفر وبعده، خاصة في ليبيا للعمل في مشروعات إعادة الإعمار.

كما أكد حرص الوزارة على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل ليبيا، وسعيها إلى تسهيل أعمال هذه الشركات بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل في المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي وفقًا للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية.

واستفسر الوزير من ممثلي الشركات الحضور، عن المشكلات والمعوقات التي يوجهونها خلال الفترة الأخيرة للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبي، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي وفقًا لما يقره القانون الليبي والمصري، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا.

ووجه الوزير بإشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة في تلك المشروعات بجانب شركات التحالف، وتزويد الجانب الليبي بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي.

من جانبه، قال ممثل إدارة الموارد البشرية بشركة حسن علام، سامح هلال، إن التحالف يجري حاليًا خطط عمل لكل المشروعات التي سيجري تنفيذها من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بها من حيث أعداد العمال والتخصصات المطلوبة، وفقًا للإجراءات التي تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية بالتعاون مع الجانب الليبي.

بدوره، كشف مدير عمليات شركة “أوراسكوم”، نبيل شنودة، تأسيس ثلاثة أفرع بالفعل للتحالف داخل الأراضي الليبية، لافتًا إلى أن العمل جار حاليًا على الاعتمادات المالية بين الطرفين للبدء في سفر العمالة بعد انتهاء شهر رمضان، موضحًا أن هناك مجموعة مشروعات لا تزال تحت الدراسة بدءًا من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي والجنوبي من ليبيا.