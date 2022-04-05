ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 April, 2022

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان من ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقدم ولي العهد السعودي التهاني لرئيس المجلس الرئاسي، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الجميع، وقد تحقق للأمة الاسلامية كل ماتطلع إليه من رفعة وعزة وازدهار، داعياً للشعب الليبي بالتقدم والسلام والاستقرار.