قدور يطلب من وزير الخارجية السوداني عدم قبول تعيينات بالسفارة الليبية في الخرطوم

قال وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور، الثلاثاء، إنه خاطب وزير الخارجية السوداني، علي الصادق علي، بشأن عدم قبول ترشيحات سفراء أو أعضاء بالسفارة الليبية في الخروم.

وأوضح قدور في رسالته لوزير الخارجية السوداني التي نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي «في إطار تنظيم العمل في البعثة الدبلوماسية الليبية في دولتكم الصديقة»، مطالبا وزير الخارجية السوداني «عدم قبول ترشيحات سفراء أو أعضاء بالسفارة خلال هذه المرحلة إلى أن يتم إتمام عملية التسليم والتسلم بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية».

– البرهان يتسلم أوراق بومريز سفيرا لدى السودان

وأشار قدور في رسالته لوزير الخارجية السوداني إلى نيل الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا الثقة من المجلس بتاريخ الأول من مارس الماضي، مؤكدا أنها «أصبحت هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الليبي وتحقق رغبته في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة حسب خارطة الطريق التي جرى إقرارها من قبل مجلس النواب».

وتسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، في 8 فبراير الماضي، أوراق اعتماد السفير فوزي عبدالرحيم بومريز سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة ليبيا لدى السودان، خلال مراسم أُقيمت بالقصر الجمهوري.