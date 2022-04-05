النواصي تنعي 5 من عناصرها قتلوا في اشتباكات شارع الصريم – أخبار ليبيا 24 – أمن

أخبارليبيا24

نعت مليشيا النواصي اليوم الثلاثاء عدد 5 من عناصر قتلوا خلال اشتباكات وقعت أمس الإثنين في شارع الصريم في العاصمة طرابلس.

وقالت المليشيا إن العناصر “شهداء واجب” قُتلوا غدرًا أثناء أداء مهامهم البارحة في اشتباكات مع قوة دعم الاستقرار.

وأوضحت أن القتلى التابعين للمليشيا هم منذر المغربي، علي فحيمة، تامر النائلي، محمد الزطريني، علي القذافي.

وكان جهاز دعم الاستقرار التابع لـ “المجلس الرئاسي” وصف الاشتباكات العنيفة التي وقعت، مساء الإثنين. بين عناصره وبين قوات النواصي، بأنها لا تعدو أن تكون خلافًا بسيطًا بين الأشقاء، وتمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء.

جاء ذلك خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ “جهاز دعم الاستقرار” الذي يترأسه المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ “اغنيوة”. مضيفا: “نطمئن أهلنا بالعاصمة طرابلس”، زاعما أن ما تناقلته المنصات الإعلامية شابه تضخيم وتهويل.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الإثنين. اشتباكات مسلحة قرب مبنى الجوازات بشارع الصريم.

وقالت مصادر محلية متطابقة لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الاشتباكات كانت بين مسلحون يتبعون لكتيبة النواصي وآخرين يتبعون جهاز دعم الاستقرار”.

وأوضحت المصادر، أنه تم استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الاشتباكات. وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي صوراً لدخان متصاعد بمحيط منطقة الاشتباكات.