المرعاش: السراج شريك أساس بمقتل 11 مواطنًا بالعوينات عام 2018

علق المحلل السياسي كمال المرعاش، على مطالبة العائلات الليبية بمحاكمة قائد إيطالي سابق في “أفريكوم” نفذ بالتنسيق مع حكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج غارة جوية دقيقة بالقرب من مدينة العوينات في 29 نوفمبر 2018، ما أسفر عن مقتل 11 مواطنًا بزعم أنهم من تنظيم القاعدة، مؤكدًا أنها جريمة حرب مكتملة الأركان، فبعد الاعترافات التي أشارت إليها قيادة أفريكوم، يتوجب على النائب العام الليبي فتح تحقيق في هذه المجزرة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال: أن النائب العام لن يستطيع فتح مثل هذا التحقيق، في وقت ترزح فيه ليبيا لهيمنة الثنائي الأمريكي المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز والسفير ريتشارد نورلاند، وهذا يضيع حقوق أسر وقبائل هؤلاء الضحايا الأبرياء.

وتابع: من جهة أخرى، فلا أعتقد أن محكمة الجنايات الدولية ستقبل مباشرة مثل هذه الدعوى، خصوصًا أن من بين متهميها عسكريين أمريكيين، لأن القانون الأمريكي يعطي حصانة لجنود الولايات المتحدة من المثول أمام هذه المحكمة، وأيضًا عدم مصادقة واشنطن على ميثاق تأسيس المحكمة.

وعن محاكمة رئيس حكومة الوفاق السابقة، أكد المرعاش أنه شريك أساسي في هذه الجريمة النكراء، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يمكن فيه محاكمة السراج ووزير دفاعه ورئيس أركانه وكل من يثبت تورطه في هذه الجريمة وفق أحكام القانون الليبي.