المنفي يتلقى برقية تهنئة من رئيس إيران

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من رئيس إيران، إبراهيم رئيسي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الرئيس الإيراني، قدم التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي، مؤكداً على التآخي والتضامن المتنامي بين الدول الإسلامية، واتخاد خطوات فاعلة لتعزيز وحدة الأمة، متمنياً للمنفي الصحة والتوفيق، وللشعب الليبي العزة والازدهار.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتلقى المنفي برقيات تهنئة من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.