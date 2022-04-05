تواصل أعمال تنفيذ الطرق في بنغازي

العنوان

تتواصل في بنغازي أعمال رصف الطرق وأعمال الإنارة التي تنفذها البلدية. وأجرى، رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري، جولة ميدانية لمُتابعة تنفيذ عدد من المشاريع في مجال رصف الطرق رفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية، أسامة مصطفى الكزة.

وتم الاطلاع، خلال الجولة، عل سير عمل مشروع رصف ازدواج الطريق الدائري الخامس (طريق النهر) وأعمال الإنارة بالطاقة الشمسية وتنفيذ الجزر الوسطية. إضافة إلى مشروع رصف شارع (البيبسي) بمنطقة بوعطني .

وقالت البلدية، إن بوجواري أكد خلال جولته على ضرورة فتح مسارات جديدة لعدد من الشوارع لتخفيف الازدحام والبدء في أعمال صيانة للطرق القديمة المُتهالكة في عدد من المناطق داخل المدينة التي تحتاج لأعمال صيانة طارئة.