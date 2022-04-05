الأوجلي: نطالب بدعم عربي وإقليمي لكسب قضية ضد قائد إيطالي قتل 11 مواطن ليبي

ليبيا – علق المحلل السياسي أيوب الأوجلي على مطالبة العائلات الليبية بمحاكمة قائد إيطالي سابق في أفريكوم نفذ بالتنسيق مع حكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج غارة جوية دقيقة بالقرب من مدينة العوينات في 29 نوفمبر 2018، ما أسفر عن مقتل 11 مواطنًا بزعم أنهم من تنظيم القاعدة.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أكد صعوبة حصول المدنيين على حقوقهم من الضربات التي استهدفتهم بالتعاون مع حكومة الوفاق.

وأضاف الأوجلي: تاريخ الولايات المتحدة لا يشير إلى محاكمة جنودها على العمليات الخاطئة، مشددًا على ضرورة الحصول على دعم عربي وإقليمي لكسب القضية.

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