الصحة العالمية تستعرض قائمة أدوية السرطان التي ستقدمها لقسمي الأورام في المستشفيات الجامعية بطرابلس وبنغازي

ناقشت منظمة الصحة العالمية في لقاء بين ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا ورئيسة قسم أورام الأطفال في المستشفى الجامعي طرابلس قائمة أدوية السرطان التي ستقدمها المنظمة لقسمي الأورام في المستشفيات الجامعية في طرابلس وبنغازي.

كما بحث الطرفان المجالات ذات الأولوية لبناء قدرات موظفي الرعاية الصحية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها وقعت في يناير الماضي مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها الدوليين “إيني” و”ريبسول” و”توتال” اتفاقية بملايين الدولارات لتعزيز خدمات العلاج للأطفال المصابين بالسرطان.

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