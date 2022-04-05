هل دخل باشاغا وحكومته العاصمة طرابلس

تداولت بعض وكالات الأنباء العالمية معلومات عن احتمالية وصول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى مدينة الزاوية فجر الثلاثاء في خطوة تمهد لدخول العاصمة طرابلس.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن معلومات متضاربة ترددت “عن وصول مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح أمس لباشاغا، رفقة بعض وزراء حكومته وأعضاء في مجلس النواب إلى مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 50 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.”

لكن تبقى هذه المعلومات مجرّد فرضيات لا يمكن تأكيدها إلا من مصدر رسمي من حكومة باشاغا، التي قال وزيرها للداخلية عصام أبو زريبة سابقا، إن دخول طرابلس سيكون قريبا وسلميا ودون إراقة للدماء بعد تجاوز إشكال تسلم وتسليم السلطة.