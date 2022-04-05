صلاح مريحيل يقدم أوراق اعتماده سفيرا لليبيا أمام الملكة إليزابيث الثانية

قدم السفير صلاح مريحيل، رسمياً أوراق اعتماده سفيراً مفوضا فوق العادة لدولة ليبيا لدى المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، وذلك في مراسم رسمية تمت من قصر باكينغهام بالعاصمة لندن.

وخلال المراسم، نقل السفير للملكة، تحيات كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كما أعرب عن شكر وتقدير دولة ليبيا لكافة الجهود التي بذلتها ولازالت تبذلها المملكة المتحدة في سبيل استقرار وسلامة ليبيا.

وأكد السفير حرصه الكامل على بذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات والتعاون بين ليبيا وبريطانيا في جميع المجالات، وأعرب عن ثقته الكاملة في نظرائه في الحكومة البريطانية لتقديم المساعدة في هذا الشأن.