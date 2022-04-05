اجتماع أمني لحلحلة العراقيل والصعوبات أمام مأموري الضبط القضائي في 8 مناطق

عقد مديرو أمن جادو ونالوت ويفرن والزنتان ومزدة وغريان وغدامس وباطن الجبل، اجتماعا تقابليا مع عدد من الشخصيات القانونية المتمثلة في المحامي العام لدى مكتب النائب العام، وأعضاء بالمكتب، وأعضاء النيابات العامة بالمنطقة الغربية؛ وذلك لحلحلة العراقيل والصعوبات أمام مأموري الضبط القضائي في تلك المناطق.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش «سبل التعاون لوضع خطة مشتركة لحلحلة بعض العراقيل والصعوبات التي تقف عائقا أمام رجال مأموري الضبط القضائي في تنفيذ القانون من حيث ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون والفصل في القضايا المتعلقة بذات الشأن».

وأضافت الوزارة أن مديري الأمن الحاضرين في الاجتماع الذي عُقد بديوان مديرية أمن جادو أكدوا خلال اللقاء على استعدادهم من خلال مكوناتهم لتنفيذ وإنفاذ القانون وما يصدر من الجهات المختصة.

مديرو أمن جادو ونالوت ويفرن والزنتان ومزدة وغريان وغدامس وباطن الجبل مع ممثلي وأعضاء النيابة العامة. (وزارة الداخلية)

مديرو أمن جادو ونالوت ويفرن والزنتان ومزدة وغريان وغدامس وباطن الجبل مع ممثلي وأعضاء النيابة العامة. (وزارة الداخلية)