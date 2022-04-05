عميد سرت يكلف لجنة بمتابعة الأسعار في سوق الخضراوات والفواكه بالمدينة

كلف عميد بلدية سرت مختار المعداني، الثلاثاء، لجنة تضم ممثلين عن 4 جهات في البلدية بمتابعة الأسعار بسوق الخضروات والفاكهة بالمدينة وفقا لفواتير الشراء.

وضمت اللجنة المكلفة من قبل عميد البلدية ممثلين عن جهاز الحرس البلدي ومراقبة الاقتصاد ومركز الرقابة على الأغدية ومكتب حماية المستهلك بالبلدية.

وقال مراسل «بوابة الوسط» في سرت إن اللجنة قامت بمعاينة الأسعار لدى التجار وتخفيض أسعار بيع الخضروات خلال اليوم الرابع من شهر رمضان، مشيرا إلى أن التجار تعهدوا للجنة بخفض الأسعار للبيع للمواطنين.

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وأكد مراسل «بوابة الوسط» أن اللجنة أسهمت في تخفيض أسعار بيع الخضروات وفقا لفواتير الشراء، كما قامت بمخالفة بعض المضاربين في الأسعار وذلك بعد موجة ارتفاع أسعار الخضروات بالمدينة.

وارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في سرت، خلال الأيام الماضية مع دخول شهر رمضان. ورصد مراسل «بوابة الوسط» أمس الإثنين ارتفاعا في أسعار الفاكهة (موز وتفاح وكمثرى) بارتفاع 4 دنانير عن الأسبوع الماضي.

لجنة متابعة الأسعار المكلفة من بلدية سرت خلال متابعتها سوق الخضروات والفاكهة. (الإنترنت)

لجنة متابعة الأسعار المكلفة من بلدية سرت خلال متابعتها سوق الخضروات والفاكهة. (الإنترنت)

لجنة متابعة الأسعار المكلفة من بلدية سرت خلال متابعتها سوق الخضروات والفاكهة. (الإنترنت)