الشريف: ادعو السفير الأمريكي لاحترام نفسه وعلى «الكبير والحبري» أن يخجلا

دعا فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى احترام بلاده وعدم التدخل في شؤون الدولة الليبية.

وقال «الشريف»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏على نورلاند أن يحترم نفسه ووظيفته كسفير لدولته في ليبيا وعدم التدخل في شؤون بلادنا الداخلية».

وأضاف، «ليبيا ليست كعكة حتى يجلس نورلاند.. ليناقش ملف يتعلق بأمن قومي اقتصادي للشعب الليبي، وعلى المحافظ ورئيس مؤسسة النفط أن يخجلا».

ويأتي ذلك في تعليق «الشريف» على لقاء نورلاند في تونس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الكبير ونائب المحافظ الحبري، لاطلاعه على جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد. ‎