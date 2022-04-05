السفير الليبي لدى المملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية (صور)

قدم السفير صلاح مريحيل، الثلاثاء، رسميا أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة ليبيا لدى المملكة المتحدة وشمال أيرلندا، للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، وذلك في مراسم رسمية بقصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن.

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للسفارة الليبية، فإن السفير مريحيل عبر خلال المراسم عن «تقدير ليبيا لكافة الجهود التي بذلتها ولا زالت تبذلها المملكة المتحدة في سبيل استقرار وسلامة ليبيا».

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وأكد السفير «حرصه الكامل على بذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات»، معربا عن ثقته الكاملة في نظرائه في الحكومة البريطانية لتقديم المساعدة في هذا الشأن.

مراسم تقديم السفير صلاح مريحيل أوراق اعتماده سفير مفوضا فوق العادة أمام الملكة إليزابيث الثانية (موقع السفارة الإلكتروني)

مراسم تقديم السفير صلاح مريحيل أوراق اعتماده سفير مفوضا فوق العادة أمام الملكة إليزابيث الثانية (موقع السفارة الإلكتروني)

مراسم تقديم السفير صلاح مريحيل أوراق اعتماده سفير مفوضا فوق العادة أمام الملكة إليزابيث الثانية (موقع السفارة الإلكتروني)