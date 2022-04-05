الحرس البلدي غريان: لا نملك حق متابعة الأسعار  وعملنا يقتصر على التفتيش اليومي

أكد مدير مديرية الحرس البلدي غريان عبد العزيز الويفاتي، “لا نملك حق متابعة الأسعار بسبب عدم وجود قانون للأسعار في ليبيا”.

وقال «الويفاتي»، إن “عملنا يقتصر على التفتيش اليومي على الصلاحية والاشتراطات الصحية وتراخيص المزاولة”.

وتابع؛ أن “متابعتنا للمخابز مقتصرة على الشروط السابق ذكرها، ويفترض على وزارة الاقتصاد والنقابة العامة للخبازين إجراء دراسة تبين سعر الرغيف”

وأردف «الويفاتي»،”بعد أن يُحدد سعر الرغيف، يجب إصدار قانون بالتسعيرة، فوزارة الاقتصاد هي الجهة المخولة بإصدار القوانين، وعلى رجال الحرس متابعة تنفيذها”.

وختم موضحًا أن “وزير الحكم المحلي أصدر قرارا بضرورة التقيد بالموازين ولم يصدر من الاقتصاد قانون يقابله خاص بالأسعار، والحرس البلدي لا يحق له إحالة مواطن للنيابة أو القضاء دون وجود قانون تسعيرة”.