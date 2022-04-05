ولي العهد السعودي للمنفي: نتمنى أن يعيد الله رمضان وتحقق للأمة الإسلامية كل ما تطلع إليه من رفعة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان من ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما تلقى المنفي، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن ولي العهد السعودي قدم “التهاني لرئيس المجلس الرئاسي، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الجميع، وقد تحقق للأمة الإسلامية كل ما تطلع إليه من رفعة وعزة وازدهار، داعياً للشعب الليبي بالتقدم والسلام والاستقرار”.