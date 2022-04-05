الزايدي: بعد إعلان عشرية بلينكن.. هل لا يزال من يبرر مؤامرة 2011؟

وصف مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، أحداث 17 فبراير بـ«مؤامرة 2011»، مشيرا إلى أن ما يؤكد ذلك هو إعلان استراتيجية بلينكين العشرية في ليبيا وهايتي وموزمبيق وساحل أفريقيا الغربي.

وقال «الزايدي»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏بعد الإعلان على إستراتيجية بلينكين العشرية في ليبيا وهايتي وموزمبيق وساحل أفريقيا الغربي وتولى السفير الأمريكي إدارة المؤسسات السيادية الاقتصادية .. هل لازال من يبرر مؤامرة 2011؟».

وتساءل القيادي بالنظام السابقة «هل لازال من يبرر مؤامرة 2011 يصفها بالثورة الشبابية الوطنية الناتجة عن ظروف معيشية ولغرض تطوير ليبيا وتحريرها؟».