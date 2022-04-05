شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الثلاثاء، أزمة غلاء الأسعار التي تضرب المدن الليبية، طارحًا سؤالاً حول قدرة جهاز الحرس البلدي على كبح موجة الغلاء.

وتحدث مراسلو البرنامج، الذي يقدّمه فرج الفرجاني، عن أسعار السلع في أسواق عدة مدن، وكيفية ضبطها وفق سعر موحد، مشيرين إلى أن بعض استطلاعات رأي الأهالي أفادت بأن الأسر لا تستطيع شراء المنتجات الأساسية.

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وفي 24 مارس أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، قرارًا بتحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية، وأوصى كافة المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.

وألزمت المادة الثانية من القرار أصحاب المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز حتى تكون واضحة للمستهلكين، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي إغلاق أي محل تجاري يخالف التسعيرة المعلنة، لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، وإذا تكررت المخالفة نفسها يجرى سحب تراخيص المزاولة.