خطة مشتركة لإنفاذ القانون.. محور اجتماع مديري أمن الجبل الغربي

استعرض مديرو مديريات الأمن في الجبل الغربي وضع خطة مشتركة لتنسيق التعاون من أجل إيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل التي تحول دون تنفيذ مأموري الضبط القضائي للقانون من حيث ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون والفصل في القضايا في ذات الشأن.

وشهد ديوان مديرية أمن جادو اجتماعًا تقابليًا لمديري أمن مدن جبل نفوسة جادو وغريان ونالوت والزنتان ويفرن إضافةً إلى باطن الجبل ومزدة وغدامس، بحضور المحامي العام لدى مكتب النائب العام وأعضاء النيابات العامة بالمنطقة الغربية.

وأشار مديرو الأمن بالجبل إلى استعدادهم، بكل الكوادر والعناصر التابعة لهم والمنتسبين؛ لإنفاذ القانون وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص لأجل إرساء الأمن في هذه المنطقة الشاسعة، لا سيما تلك المتاخمة للحدود الليبية مع تونس والجزائر.

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