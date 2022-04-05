مركز الرقابة على الأغذية: إطلاق حملة وطنية لحماية المستهلك في ليبيا

عقد رئيس جهاز الأمن الداخلي العميد لطفي الحراري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من قادة الأجهزة الرقابية للاتفاق على إطلاق حملة وطنية لحماية المستهلك داخل ليبيا.

وحسب بيان لمركز الرقابة على الأغذية الأدوية، فقد تم اليوم الثلاثاء بمقر جهاز الأمن الداخلي اجتماع ضم كُلاً من رئيس جهاز الامن الداخلي العميد لطفي الحراري ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة ومـدير الـرقـابـة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية الأدويـة د. نوري الضاوي.

وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على إطلاق حملة وطنية لحماية المستهلك داخل ليبيا تستهدف أماكن تداول الغذاء والدواء فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها ومتابعة تطبيق قرارات وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بالاسعار وغيرها من القرارات التي تحمي المستهلك.