نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والتخطيط يفتتحان ديوان وزارة المالية والتخطيط بالمنطقة الشرقية

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني مساء اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية والتخطيط أسامة حماد ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، في إفتتاح مقر ديوان وزارة المالية والتخطيط بمدينة بنغازي.

وأشاد القطراني أثناء مراسم الإفتتاح بالإهتمام الذي حظيَ به المقر من ناحية التصميم والتجهيز، حيث يتكون المبنى من ثلاثة طوابق جُهزت بأفضل التجهيزات لتكون ديوان للوزارة في شرق البلاد.

ومن جهته أكد وزير المالية والتخطيط بأن هذه الخطوة تأتي ضمن السياسة التي تنتهجها الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من أجل تفتيت المركزية وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدم للمواطن الكريم .