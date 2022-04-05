المنفي للأهلي والاتحاد: أتمنى لكما مواصلة النجاح للوصول إلى النهائي وإحراز البطولة

هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء ناديا الأهلي طرابلس والاتحاد، وذلك بمناسبة تأهلهما إلى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المنفي خلال تهنئته، أتمنى لكما مواصلة هذا النجاح للوصول إلى النهائي وإحراز البطولة، ورفع راية الوطن عاليا.

ويشار الى أنه كانت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وضعت فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس في مواجهة نارية.

حيث تأهلت 8 فرق إلى دور ربع النهائي وهي الأهلي طرابلس، الاتحاد، بيراميدز، أورلاندو بيراتس، مازيمبي، المصري، نهضة بركان، سيمبا.