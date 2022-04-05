5 مليارات دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن صرف 5 مليارات دولار في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مارس المنقضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف مساء الثلاثاء، تخصيص 4.5 مليار دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل 2.7 مليار دولار للاعتمادات المستندية، و1.8 لسداد الأغراض الشخصية وحوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ورواتب المغتربين والطيران.

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كما خصص المركزي 526 مليون دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، مغطاة من إنفاق السنة الماضية، منها 165 مليونا رواتب العاملين بالخارج ومساهمات دولية، و361 مليونا دُفعات اعتمادات قائمة للجهات العامة، تشمل 167 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و121 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والصحة، و28 مليون دولار لوزارتي التعليم والتعليم العالي، و45 مليون دولار لجهات عامة أخرى.