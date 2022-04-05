أنشطة توعوية لليونيسف لبيان مخاطر المتفجرات على الأطفال

واصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” وشركاؤها في ليبيا تقديم أنشطة توعوية تهدف إلى بيان مخاطر المتفجرات في كلٍّ من طرابلس وبنغازي.

وتهدف المنظمة من خلال هذه الأنشطة إلى ضمان توفير الدعم المطلوب للأطفال الضحايا، تحت القيادة العامة للعمل الليبي في مجال مكافحة الألغام.

وكانت المنظمة الأممية قد أشارت، في نهاية مارس الماضي، إلى أنها تواصل بالشراكة مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام؛ جهود رفع الوعي بين الأطفال، والتوعية بالمخاطر، وآثار المتفجرات في جميع أنحاء ليبيا.

جديرٌ بالذكر أن اليونيسف قد دعت جميع الأطراف الليبية إلى العمل على إزالة الألغام، والذخائر غير المتفجرة من مخلفات الحرب، إلى جانب دعم الأطفال والأسر المتضررة.

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