اجتماع أمني لحل الصعوبات والعراقيل ب8 مناطق

عقد اليوم الثلاثاء، مديرو أمن جادو ونالوت ويفرن والزنتان ومزدة وغريان وغدامس وباطن الجبل، اجتماعا تقابليا مع عدد من الشخصيات القانونية المتمثلة في المحامي العام لدى مكتب النائب العام، وأعضاء بالمكتب، وأعضاء النيابات العامة بالمنطقة الغربية؛ بهدف حلحلة العراقيل والصعوبات أمام مأموري الضبط القضائي في تلك المناطق.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء الثلاثاء،

وذكرت الوزارة ، إن الاجتماع ناقش «سبل التعاون لوضع خطة مشتركة لحلحلة بعض العراقيل والصعوبات التي تقف عائقا أمام رجال مأموري الضبط القضائي في تنفيذ القانون من حيث ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون والفصل في القضايا المتعلقة بذات الشأن».

مضيفة، أن مديري الأمن الحاضرين في الاجتماع الذي عُقد بديوان مديرية أمن جادو أكدوا خلال اللقاء على استعدادهم من خلال مكوناتهم لتنفيذ وإنفاذ القانون وما يصدر من الجهات المختصة.