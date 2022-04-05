منظومة «الحساونة- سهل الجفارة»: توقف ضخ المياه جزئيا بسبب انقطاع الكهرباء

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء الثلاثاء، بحدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على منطقة حقول الآبار بمنظومة «الحساونة- سهل الجفارة» خلال هذه الأيام، ما أدى لتوقف الضخ بشكل جزئي وفي بعض الأحيان بشكل كامل.

وأضاف الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن فرق التشغيل بالمنظومة تعمل على مدار 24 ساعة لإعادة إتاحة الحقول للتشغيل لتفادي حدوث نقص في المياه بمناطق الاستهلاك.

– منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ بالمسارات

وسبق أن حدثت هذه الأزمة في منتصف شهر مارس المنقضي، وأجرى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تنسيقًا مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة التغذية.