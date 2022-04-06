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القطراني وحماد يفتتحان مقر ديوان وزارة المالية والتخطيط ببنغازي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، أسامة حماد، إن افتتاح مقر ديوان الوزارة ببنغازي يأتي ضمن السياسة التي تنتهجها الحكومة برئاسة فتحي باشاغا في تفتيت المركزية.

وأضاف حماد أن افتتاح المقر في بنغازي؛ سيساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني الذي حضر مراسم الافتتاح إلى جانب حماد ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم بالاهتمام الذي حظي به المقر من ناحية التصميم والتجهيز، حيث يتكون من ثلاثة طوابق مجهزة لتكون مقرًا لديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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