اجواء حارة وساخنة… تعرف على حالة الطقس ليوم الاربعاء 6 ابريل 2022 في جميع مناطق ليبيا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 06/ 04 / 2022م .

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تكون اكثر ارتفاعا على كل المناطق حتي الشمالية الغربية والتي شهدت اليوم اعتدال واضحا حيث تترواح ما بين 28 إلى 37 على مدن الشمال وتتجاوز ال 40 فى مدن الوسط والجنوب مع غبار منتشر بسبب الرياح النشطة فى المناطق الصحراوية.

مناطق الشمال الغربي

وبحسب تقارير الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بداية من ليلة الإربعاء على كافة مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثير كتلة هوائية معتدلة إلى باردة نسبياً مع سيطرة أجواء معتدلة يومي الخميس والجمعة على هذه المناطق بحيث تسجل الحرارة العظمى 17° على مناطق الجبل الغربي وتنخفض ليلاً إلى 8°.

مناطق الوسط والجنوب

ووفقا للتقارير يتركز الإرتفاع اليوم الاربعاء على مناطق الوسط، الخليج، الواحات وباقي مناطق الجنوب الشرقي بحيث تصل درجات الحرارة إلى 44° في بعض المناطق المذكورة مع رياح جنوبية نشطة السرعة ومثيرة الغبار في بعض المناطق الوسطى.

وتنخفض يوم الخميس على أغلب المناطق الوسطى إلى منتصف العشرينيات وبداية الثلاثينات، في حين تتواصل الاجواء صيفية ساخنة بشمل ملحوظ على كافة المناطق الجنوبية مع درجات حرارة تتراوح مابين 35°-40° وتنخفض بداية من ليلة الخميس على أغلب المناطق.

مناطق الشمال الشرقي

وبحسب التقارير يشهد طقس مناطق الشمال الشرقي يوم الاربعاء أجواء صيفية ساخنة ويتركز الإرتفاع بالحرارة على الدواخل ونواحي إجدابيا بحيث تصل إلى 40°مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة في بعض المناطق.

وتبدا في الانخفاض بداية من صباح الخميس على جل المناطق وتتراوح مابين 20°-25° بإستثناء بعض الدواخل وخاصة الحدودية لتنخفض بشكل عام على كافة المناطق بداية من مساء الخميس ويكون الانخفاض ملحوظ ليلاً على مناطق الجبل الأخضر إلى حاجز 9° نتيجة تأثير هواء معتدل في طبقات الجو على كافة المناطق الشمالية للبلاد.

واشارت تقارير حول الطقس، أن الاجواء تتأثر بأغلب مناطق البلاد بمقدمة منخفض جوي يتمركز على صحراء الجزائر ويتحرك تدريجياً نحو الشرق بحيث يعمل على رفع الهواء الساخن من الصحراء الكبرى نحو مناطق البلاد مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.