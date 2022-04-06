مريحيل يقدم أوراق اعتماده سفيرا لليبيا أمام الملكة إليزابيث الثانية

قدم السفير صلاح مريحيل، أوراق اعتماده رسمياً ” سفيراً مفوضا فوق العادة لدولة ليبيا ” لدى المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، وذلك في مراسم رسمية تمت من قصر باكينغهام بالعاصمة لندن.

وأثناء المراسم، نقل السفيرالليبي للملكةإليزابيث، تحيات كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة،

معربآ عن شكر وتقدير دولة ليبيا لكافة الجهود التي بذلتها ولازالت تبذلها المملكة المتحدة في سبيل استقرار وسلامة ليبيا.

كما أكد مريحيل حرصه الكامل على بذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات والتعاون بين ليبيا وبريطانيا في جميع المجالات، وأعرب عن ثقته الكاملة في نظرائه في الحكومة البريطانية لتقديم المساعدة في هذا الشأن.