المركزي: تم إنفاق 14.7 مليار دينار مقابل 3.4 مليار إيرادات في ثلاثة أشهر

بلغ، حجم الإنفاق في ليبيا، خلال الربع الأول من 2022، 14.7 مليار دينار ليبي مقابل 3.4 مليار دينار إيرادات خلال نفس المدة.

جاء ذلك، في بيان لمصرف ليبيا المركزي، مساء يوم الثلاثاء، حيث أوضح المصرف أن حجم الإيراد النفطي بلغ 2.6 مليار دينار وإيراد الضرائب 502 مليون دينار والجمارك 25 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات الأخرى 318 مليون دينار.

وأوضح المصرف كذلك، أن حجم الإنفاق على المرتبات بلغ 9.4 مليار والنفقات التسييرية بلغ 676 مليون دينار والدعم 4.6 مليار دينار، بينما لم يتم إنفاق أي مبالغ للتنمية والطوارئ.

وقال المصرف المركزي، إنه وردت خلال الفترة إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة. بقيمة 11.4 مليار دينار، واستخدمت في تمويل نفقات الربع الأول من العام 2022.

كما كشف المصرف، وجود تدني في إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ خلال الفترة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة. خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من العام 2022، والتي بلغت حوالي 25 مليار دينار.

وذكر أن الإنفاق في الباب الأول يمثل المرتبات حتى شهر مارس الماضي. وأكد مصرف ليبيا المركزي، عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان.