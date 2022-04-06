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بوجواري: لابد من فتح مسارات طرق جديدة لتخفيف الازدحام في بنغازي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أكد،” الصقر بوجواري” رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي،، اليوم الثلاثاء على ضرورة فتح مسارات جديدة لعدد من الشوارع لتخفيف الازدحام والبدء في أعمال صيانة الطرق القديمة المُتهالكة في عدد من المناطق داخل المدينة التي تحتاج لأعمال صيانة طارئة.

 جاء تأكيده خلال جولة ميدانية أجراها بوجواري لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع في مجال رصف الطرق،. وبرفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية، أسامة مصطفى الكزة.

 وخلال جولته، تم الاطلاع على سير عمل مشروع رصف ازدواج الطريق الدائري الخامس (طريق النهر). وأعمال الإنارة بالطاقة الشمسية وتنفيذ الجزر الوسطية. بالإضافة إلى مشروع رصف شارع (البيبسي) بمنطقة بوعطني .

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الصقر بوجواري بوجواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي

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صحيفة الساعة 24

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