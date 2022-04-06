جهاز النهر الصناعي: توقف الضخ بمنظومة الحساونة بسبب انقطاعات الكهرباء

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء، حدوث انقطاعات متكررة بمنطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة سببت توقف الضخ بشكل جزئي أو كامل في بعض الأحيان.

وذكر جهاز النهر الصناعي، في منشور له عبر فيسبوك، أن هناك انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على منطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة هذه الأيام سببت في توقف الضخ بشكل جزئي وفي بعض الأحيان بشكل كامل.

وأضاف الجهاز، أن فرق التشغيل بالمنظومة تعمل على مدار 24 ساعة لإعادة إتاحة الحقول للتشغيل لتفادي حدوث نقص في المياه بمناطق الاستهلاك.