وزير الداخلية بحكومة باشاغا: كل مديريات الأمن معنا باستثناء هذه المديريات

ليبيا المستقبل: أكد وزير الداخلية بحكومة باشاغا، عصام أبوزريبة، أن كل مديريات الأمن تحت سيطرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب باستثناء مديرات الأمن في طرابلس.

وأفاد أبو زريبة، في تصريح إعلامي لصحيفة العرب اللندنية، أنه “لن يكون هناك انقسام في المؤسسة الأمنية، حاليا مديريات الأمن في طرابلس لا تزال خاضعة لحكومة الوحدة، بالنسبة إلى المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والجنوبية كل مديريات الأمن فيها باتت تحت سيطرة حكومة الاستقرار الوطني”.

وأضاف أبوزريبة أن “عملية دمج المسلحين في القوات النظامية مستمرة بعد أن بدأت قبل سنتين من الآن، تم فتح عدة دورات ومن يرغب في الدمج فالوزارة مستعدة مع ضرورة احترام شروط وضعتها الإدارة العامة للتدريب”.

وفيما يتعلق بدخول طرابلس، أشار أبوزريبة إلى “أهل الخير بصدد القيام باتصالات ومساع مكثفة وهناك تقدم والأمور في تحسن بإذن الله، الكتائب الموجودة في طرابلس يتم التواصل معها أما مديريات الأمن فلا مشكلة حاليا معها فهي ليست لها أي علاقة بعملية التسلم والاستلام”.

وشدد أبوزريبة على أن “شبح الحرب ابتعد عن طرابلس، اليوم مش كيف (ليس مثل) أمس، اليوم قلّت حدة الاضطرابات وباتت نسبتها محدودة جدا وما يمكن تأكيده هو أن الرئيس فتحي باشاغا مصرّ على دخول طرابلس دخول سلمي دون إراقة أي دماء، وهذا الشيء الوحيد الذي جعل دخول طرابلس فيه نوع من التأخير”.

وقال أبوزريبة إن “الدبيبة حاول الدفع نحو قتال دموي وجر الأبرياء إلى الحرب”، وأنه “عندما تم انتخابه من البرلمان سُلم مباشرة السلطة وبدأ ممارسة اختصاصاته بعد نيله الثقة وعندما سحب البرلمان ثقته أصبح يرفض تسليم السلطة”، حسب نص الخبر.

المصدر: ليبيا المستقبل