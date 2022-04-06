وزير الداخلية لرئيس الحكومة: من أهم أهداف الوزارة المحافظة على أمن البلاد وسيادة شعبها

شارك وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة اليوم الثلاثاء، عبر تقنية “زووم”، بالاجتماع الدوري العادي لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بمُشاركة عدد من الوزراء بالحكومة.

وتَم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل بالمؤسسات الحكومية ومتابعة آخر المستجدات.

وقدَمَ الوزير في مُشاركته الشكر لرئيس الحكومة على مجهوداته التي يقوم بيها في سبيل المحافظة على وحدة ليبيا.

وعرَضَ الوزير على رئيس الحكومة الخطة التي سوف يتبعها لعمل الوزارة خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن من أهم أهداف الوزارة المحافظة على أمن البلاد وسيادة شعبها.