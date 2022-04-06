قدور يطالب الخارجية السودانية بعدم قبول تعيينات بالسفارة الليبية في الخرطوم

ذكر وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور،أمس الثلاثاء، إنه خاطب وزير الخارجية السوداني، علي الصادق علي، بشأن عدم قبول ترشيحات سفراء أو أعضاء بالسفارة الليبية في الخرطوم.

جاء ذلك في منشور له على صفحته على موقع ” فيسبوك”

وأوضح قدور في رسالته لوزير الخارجية السوداني ، أن هذا الإجراء يأتي «في إطار تنظيم العمل في البعثة الدبلوماسية الليبية في دولتكم الصديقة»،

وطلب من وزير الخارجية السوداني «عدم قبول ترشيحات سفراء أو أعضاء بالسفارة خلال هذه المرحلة إلى أن يتم إتمام عملية التسليم والتسلم بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية».

مشيرآ في رسالته لوزير الخارجية السوداني إلى نيل الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا الثقة من المجلس بتاريخ الأول من مارس الماضي،

كما أكد أنها «أصبحت هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الليبي وتحقق رغبته في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة حسب خارطة الطريق التي جرى إقرارها من قبل مجلس النواب».

ويجدر الاشارة الى أنه ، تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، في 8 فبراير الماضي، أوراق اعتماد السفير فوزي عبدالرحيم بومريز سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة ليبيا لدى السودان، خلال مراسم أُقيمت بالقصر الجمهوري.