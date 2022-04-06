المنقوش تجتمع بعدد من السفراء لهذا الغرض

العنوان

ناقشت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع سفراء ليبيا في ألمانيا وفرنسا وسويسرا، عمل السفارات بالخارج وخلق وتطوير آلية عملية للتعاون بين الوزارة وأداء السفارات بالخارج.

وقالت الخارجية، إن المنقوش بحثت مع السفراء بحضور مدير الإدارة الأوروبية، محمد المقهور، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، راشد بوغفة، ومدير مكتب الرقابة والتفتيش، محمد عطية، الإيجابيات التي يجب التركيز عليها ومضاعفتها.

وأضافت، كما بحثت السلبيات التي من الضروري العمل عليها وحلحلة المختنقات التي تواجه عمل هذه السفارات.

وذكرت الخارجية، أن المنقوش ناقشت مع السفراء الوضع السياسي الراهن في ليبيا، وكيفية تفعيل دور السفارات المعنية؛ لدعم المسار الديمقراطي والاستقرار.