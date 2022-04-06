تونس: نستغرب تصريحات أردوغان وتدخله في شؤوننا غير مقبول

أعربت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، و أعتبرت في بيان لها اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيانها، بأن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية و تحرص على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، ” فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه “.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أن تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات.

وللتذكير انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان صحفي صدر يوم الاثنين 4 افريل 2022 قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان و وصف اردوغان هذا القرار بالضربة لإرادة الشعب التونسي.

وعبر الرئيس التركي عن أسفه لحل مجلس نواب الشعب بعد عقد جلسة عامة الأربعاء الماضي وانتقد ايضا التتبعات القضائية التي طالت النواب ” اتمنى ان لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس ” . مؤكدا في بيانه على أهمية تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات.

وتابع أردوغان في قوله “لا يمكن أن تنجح المرحلة إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان الذي يجسد الإرادة الوطنية.. الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية” ، نقلا عن وكالة الاناضول”.