حبس موظفين متهمين ببيع عقارات مملوكة للدولة في بنغازي

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أمر النيابة العامة بحبس أربعة موظفين بمصلحة أملاك الدولة ووزارة الإسكان والتعمير على ذمة التحقيق في وقائع تحرير عقود تشرع بين عدد من العقارات المملوكة للدولة.

وقال مكتب النائب العام، إن النيابة أمرت بحبس أربعة موظفين ممن طالتهم التحقيقات -منهم مدير مصلحة أملاك الدولة بنغازي- كما عمم المحقق أمره بضبط وإحضار الفاعلين والشركاء الغائبين جميعهم ممن أسهموا جنائيا في الوقائع السالفة.

وأوضح المكتب، أن “النيابة العامة باشرت التحقيق في وقائع التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة الليبية؛ استناداً على وثائق رسمية مزورة، حررها القائمون على إدارة تلكم العقارات في مدينة بنغازي”.

وذكر، أن “وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية، تولى مباشرة إجراءات التحقيق في الملابسات والظروف التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة”.

وأضاف، أن “الإجراءات أبانت انتفاء مشروعية التصرفات؛ لابتنائها على عقود حررها مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة بنغازي، وأمهرها بأختام المكتب المسروقة؛ وتمم بعد انتهاء ولايته الوظيفية وتسليم ما في عهدته إجراء التصديق على صحة ما ورد في متنها عن طريق محرر عقود؛ مدفوعا في ذلك بالتربح غير المشروع المتمثل في الحصول على مبالغ مالية”.

وقال، مكتب النائب العام، إن ” إجراءات التحقيق كشفت عن إثبات قيام عدد من الموظفين بمصلحة أملاك الدولة ووزارة الإسكان والتعمير بإدراج العقارات موضوع جريمة التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها، وإصدار تراخيص تجيز بناء عدد من المحلات التجارية خارج المخطط بالمخالفة للتشريعات الناظمة؛ بعد تحصيلهم مبلغ مالي لا حق لهم فيه”.