العقوري: اختيار الحكومة الليبية كان بطريقة ديمقراطية

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن اختيار الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا كان بحسب القواعد الديمقراطية وأن المجلس كان حريصًا على أن تمثل جميع الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء العقوري، عبر التقنية الافتراضية، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، حيث أكد العقوري على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن ذلك من ضمن أولويات عمل لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وعبّر العقوري عن أمله في أن يكون للاتحاد الأوروبي دور إيجابي في حث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على احترام قواعد الديمقراطية وقرار مجلس النواب، معرجًا على بعض الملاحظات على عمل بعثة الأمم المتحدة وضرورة أن تنسق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها مجلس النواب، مجددًا التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق على مستوى مجلس النواب والمفوضية الأوروبية.

ودعا العقوري إلى إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي برامج لدعم الحدود والاستفادة من الخبرات الأوروبية، منوها إلى أهمية مشروعات التعاون المشتركة ومن بينها تعزيز الحكم المحلي وإيلاء الاهتمام بشكل أكبر لدعم التعليم والبيئة ومحاربة الفقر، وأن تشمل جميع مناطق ليبيا خاصة الجنوب.

من جانبه، لفت ساباديل إلى التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع البعثة الأممية، ورفض جميع الحلول التي تدعو للعنف، إلى جانب الالتزام بالانتخابات في أقرب وقت.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز فيما يتعلق بجهودها للجمع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بغية الوصول إلى قاعدة دستورية؛ من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

وجدد ساباديل حرص الاتحاد على العلاقات مع ليبيا ومواصلة المساهمة في دعم برامج التعاون في مختلف المجالات، وأهمية الاهتمام بالجنوب، ليختتم بعدها اللقاء بالاتفاق على مواصلة والتشاور بين الطرفين.

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