العقوري لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: نأمل في أن يكون للاتحاد الأوروبي دور إيجابي في حث الدبيبة على احترام قواعد الديموقراطية

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، حيث بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العقوري على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات وان ذلك من ضمن أولويات عمل لجنة الخارجية ، مجدداً التأكيد على اهمية التواصل و التنسيق على مستوى مجلس النواب والمفوضية الأوروبية.

وأوضح رئيس لجنة الخارجية أن مجلس النواب اختار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وفقا لقواعد الديمقراطية وكان المجلس حريصا على ان تمثل الحكومة الجديدة جميع الليبيين ، إلا ان الدبيبة رفض تسليم السلطة رغم ان حكومته فشلت في تحقيق ابرز مهامها وهي تنظيم الانتخابات، مضيفاً بأنه يأمل أن يكون للاتحاد الأوروبي دور إيجابي في حث الدبيبة على احترام قواعد الديموقراطية وقرار مجلس النواب، مبدياً ملاحظاته حول عمل بعثة الأمم المتحدة وضرورة أن تعمل بالتنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها مجلس النواب .

كما أكد العقوري على أهمية مشاريع التعاون المشتركة وخاصة تعزيز الحكم المحلي و في قطاع التدريب وإعطاء اهتمام اكبر لدعم التعليم والبيئة ومحاربة الفقر، داعياً لانطلاق برامج بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود للاستفادة من الخبرات الأوروبية بالنظر لارتباط الأمن في ليبيا ودول جنوب أوروبا، مقدماً شكره لرئيس البعثة بمناسبة انطلاق مشروع الشراكة البرلمانية الليبية الأوروبية، مضيفا أن ذلك يشير لدعم الاتحاد الأوروبي للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشددا على أهمية أن تشمل برامج الاتحاد الأوروبي جميع مناطق ليبيا ، وان يتم إعطاء اهتمام خاص بالجنوب الليبي.

بدوره أكد ساباديل التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة ، ورفض جميع الحلول التي تدعو للعنف، والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة.

كما أكد ساباديل على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في جهودها للجمع بين مجلس الدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة، مجدداً حرص الاتحاد الأوروبي على العلاقات مع ليبيا ومواصلة المساهمة في دعم برامج التعاون في مختلف المجالات، وأهمية الاهتمام بالجنوب.

واختتم اللقاء بإتفاق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور حرصا على دور الاتحاد الأوروبي الداعم لاستقرار ليبيا .