المركزي: تدني الإيرادات المالية للجمارك مقارنة بالربع الأول من 2022

ذكر مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، إن الإيرادات المالية من مصلحة الجمارك بلغت مستوى متدني ملحوظ مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من عام 2022.

كما كشف المركزي، أن حجم الإيرادات المالية من مصلحة الجمارك خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2022 بلغ 25 مليون دينار، بينما بلغت الاعتمادات

المفتوحة خلال الربع الاخير من عام 2021 والربع الاول من عام 2022.

معلنآ أمس الثلاثاء عن إجمالي الإنفاق المالي للدولة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس الماضي والذي بلغ 14.7 مليار دينار، وإجمالي الإيرادات المالية خلال الفترة نفسها والتي بلغت 3.4 مليار دينار.