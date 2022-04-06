مكافحة الأمراض يواصل تنسيق التعاون مع منظمة الصحة العالمية

شهد مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، الثلاثاء، مراسم تسلم جهاز التسلسل الجيني من قبل منظمة الصحة العالمية، في إطار التعاون بين المركز ومكتب المنظَّمة بليبيا.

وذكر مكتب الإعلام والتوثيق التابع للمركز على المنصات الإعلامية أن هذا التعاون مع المنظمة يهدف إلى بناء قدرات العناصر الفنية بالمختبرات فيما يتعلق بالتشخيص الجيني للكائنات الدقيقة وأيضاً التعرف على الطفرات الجِينيَّة لبعض الأمراض.

وجرت مراسم التسلم والتسليم بحضور حيدر السائح مدير المركز وإليزايبت هوف ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، إضافة إلى مدير مكتب التعاون الفني، وأطباء من المختبر المرجعي لصحة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج واحد من سلسلة برامج تُنسق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية “مكتب ليبيا”، في مجالات صحة المجتمع، فيما يتعلق بجائحة كورونا وغيرها من أمراض أخرى منها السارية والمتوطنة، ودعمًا لقطاع الصحة الذي يشهد صعوبات جمة، في ظل ما تشهده البلاد من تراجع في قطاعات عامة أخرى.

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