ليبيا الان

مكافحة الأمراض يواصل تنسيق التعاون مع منظمة الصحة العالمية

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، الثلاثاء، مراسم تسلم جهاز التسلسل الجيني من قبل منظمة الصحة العالمية، في إطار التعاون بين المركز ومكتب المنظَّمة بليبيا.

وذكر مكتب الإعلام والتوثيق التابع للمركز على المنصات الإعلامية أن هذا التعاون مع المنظمة يهدف إلى بناء قدرات العناصر الفنية بالمختبرات فيما يتعلق بالتشخيص الجيني للكائنات الدقيقة وأيضاً التعرف على الطفرات الجِينيَّة لبعض الأمراض.

وجرت مراسم التسلم والتسليم بحضور حيدر السائح مدير المركز وإليزايبت هوف ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، إضافة إلى مدير مكتب التعاون الفني، وأطباء من المختبر المرجعي لصحة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج واحد من سلسلة برامج تُنسق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية “مكتب ليبيا”، في مجالات صحة المجتمع، فيما يتعلق بجائحة كورونا وغيرها من أمراض أخرى منها السارية والمتوطنة، ودعمًا لقطاع الصحة الذي يشهد صعوبات جمة، في ظل ما تشهده البلاد من تراجع في قطاعات عامة أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك