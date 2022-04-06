بوزعكوك: إعمار بنغازي يواجه معوقات كبيرة وباشاغا يراها قبلة للاستثمار

رأى المحلل والخبير الاقتصادي الليبي خالد بوزعكوك أن صندوق إعمار مدينة بنغازي يواجه معوقات كبيرة على رأسها التمويل.

وقال «بوزعكوك»، في تصريحات نقلها موقع «العين الإخبارية» أن حكومة تصريف الأعمال بقيادة عبد الحميد الدبيبة أعلنت إعمار المدينة على الورق والتجاهل في الواقع.

وأضاف، أن الحكومة السابقة تعمدت معاقبة المدينة لاختلافها مع الجيش الوطني ورفض دخول المليشيات لها، مبينًا أنها عانت كثيرًا من التدمير من قبل الإرهابيين قبل تحريرها ولم يتم تكريمها.

ولفت إلى أن المدينة تعد عروس ليبيا وعاصمتها الثانية بعد طرابلس ويجب الاهتمام بها، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاآغا ترى فيها قبلة للاستثمار.

بوزعكوك أكد ضرورة الاهتمام بوسط المدينة وإعادة إحياء والرقي والعبق التاريخي لها.