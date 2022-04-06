بحضور القطراني.. حماد يفتتح مقر ديوان وزارة المالية والتخطيط ببنغازي

قام وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، أسامة حماد، بافتتاح مقر الوزارة في بنغازي؛ قائلأ: أن افتتاح المقر سيساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين.

مضيفآ إن افتتاح مقر لديوان الوزارة يأتي ضمن السياسة التي تنتهجها الحكومة برئاسة فتحي باشاغا في تفتيت المركزية.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني الذي حضر مراسم الافتتاح إلى جانب حماد ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم بالاهتمام الذي حظي به المقر من ناحية التصميم والتجهيز، مشيرآ ان المبنى يتكون من ثلاثة طوابق مجهزة لتكون مقرًا لديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية.