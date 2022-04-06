اليونيسف: بالشراكة مع المركز الليبي نقدم أنشطة توعوية للأعمال المتعلقة بالألغام

قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وشركاؤها في ليبيا أنشطة توعوية تهدف إلى بيان مخاطر المتفجرات في كلٍّ من طرابلس وبنغازي.

وهدف المنظمة من تقديم هذه الأنشطة هو ضمان توفير الدعم المطلوب للأطفال الضحايا، تحت القيادة العامة للعمل الليبي في مجال مكافحة الألغام.

ومن الجدير بذكره أن المنظمة الأممية قد أشارت، في نهاية مارس الماضي، إلى أنها تواصل بالشراكة مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام؛ جهود رفع الوعي بين الأطفال، والتوعية بالمخاطر، وآثار المتفجرات في جميع أنحاء ليبيا.

يشار الى أن اليونيسف قد دعت جميع الأطراف الليبية إلى العمل على إزالة الألغام، والذخائر غير المتفجرة من مخلفات الحرب، بالاضافة الى دعم الأطفال والأسر المتضررة.