خبراء يحذرون: الديْن المتراكم على ليبيا يقدر بنحو 155 مليار دينار

حذرت صحيفة “العين” الإخبارية في تقريرًا اقتصاديًا موسعًا، من خلال خبراء ليبيون من وقوع البلاد في ما أسموه “فخ صندوق النقد الدولي”، في ظل ما يشهده الاقتصاد الليبي من تذبذب نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد، خاصةً في الآونة الأخيرة؛ مما أدى إلى عجز عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت الصحيفة من خلال التقرير إلى تحذيرات الخبراء من لجوء البلاد إلى صندوق النقد الدولي وإنفاق مالي دون ضوابط، مع غياب التنمية الحقيقية، فيما طالبت مؤسسات دولية الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية ناجعة، خاصة وأن الدين المتراكم على الدولة الليبية يقدر بنحو 155 مليار دينار، في ظل عدم قدرة المصارف على تحصيل قروض وتسهيلات ائتمانية تقدر بما نسبته 67% من إجمالي القروض.

وقد أعرب المحلل الاقتصادي والخبير المالي هيثم العبيدي ، عن “صعوبة لجوء ليبيا إلى الإقراض من البنك الدولي”، مضيفاً أن “ديون الحكومتين السابقتين، الوفاق والمؤقتة قد تخطت 120 مليار دينار، يضاف إليهما الديون في عهد حكومة الدبيبة، التي بلغت 100 مليون دينار، مبينًا أن الأخيرة قد “صرفت الأموال في طريقة الرشا الشعبية، من أجل الدعاية له في الانتخابات”، بحسب وصف العبيدي.

ويشار إلى أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد بحث في شهر مارس الماضي، مع صندوق النقد الدولي دعم الصندوق لقدرات المصرف في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية وتطرقت المباحثات إلى برنامج زيارات الفرق التابعة للصندوق لليبيا وما تحقق في أولويات الإصلاح الاقتصادي.